Постоянное бюро парламента утвердило повестку пленарных заседаний на период 7-15 декабря. В первом чтении парламентарии в приоритетном порядке рассмотрят проект государственного бюджета на 2024 год, фондов обязательного медицинского страхования и бюджет государственного социального страхования на следующий год, отмечает Noi.
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