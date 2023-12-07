Постоянное бюро парламента утвердило повестку пленарных заседаний на период 7-15 декабря. В первом чтении парламентарии в приоритетном порядке рассмотрят проект государственного бюджета на 2024 год, фондов обязательного медицинского страхования и бюджет государственного социального страхования на следующий год, отмечает Noi.