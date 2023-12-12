Родители ценой жизней спасли детей при пожаре, а Байден и Зеленский выступят на совместной пресс-конференции: что произошло, пока вы спали Родители ценой жизней спасли детей 4 и 7 лет при пожаре в Иркутске, сбросив их из окна пятого этажа в руки соседей.