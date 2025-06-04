В Московской области сделали 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Московской области подготовлено более 40 площадок для праздничных молитв в честь Курбан-байрама, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов, во время видеомоста Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии