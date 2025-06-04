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В Московской области сделали 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Московской области сделали 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Московской области подготовлено более 40 площадок для праздничных молитв в честь Курбан-байрама, сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу, муфтий Рушан Аббясов, во время видеомоста Мекка — Москва — Санкт-Петербург — Симферополь .

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