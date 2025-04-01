В Киеве активно опровергают британский вброс о подготовке летом выборов президента

После резонансного вброса от журнала Economist о якобы начатой по указанию Владимира Зеленского подготовке к выборам президента уже этим летом, о чем ранее уже писал «ПолитНавигатор», украинские официалы наперегонки бросились опровергать его сообщение.
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