«Атланта» Миранчука вышла в 1/4 финала Кубка МЛС впервые за 5 лет. В 2018-м клуб выиграл трофей

В 2019 году команда дошла до полуфинала турнира, годом ранее «Атланта» выиграла трофей. В 1/4 финала текущего розыгрыша «Атланта», за которую выступает российский хавбек Алексей Миранчук, встретится в гостях с «Орландо Сити» в одном матче.