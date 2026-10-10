AAA Developer Releases The Gayest $300 Million Video Game Of All Time? If gaming studios were run by smart people they would scrap any projects they launched in the early 2020s and start over from scratch.
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