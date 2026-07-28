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Легендарный Ан-2 получит второе дыхание в Арктике

Легендарный Ан-2 получит второе дыхание в Арктике

Модернизированная версия прославленного биплана — самолет «Русская Арктика», разработанный и собираемый на омском авиаремонтном предприятии «Мотор», — привлек внимание федеральных властей и может выйти в мелкую серию.

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