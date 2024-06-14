Возвращение демона. Процесс Фарион как сигнал о восстании Галичины

Андрей Мишин 12 июня 2024 г. Восстановление в должности рупора ксенофобии и человеконенавистничества (и по совместительству профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук университета «Львовская политехника») Ирины Фарион — знаковое событие для Украины.