Возвращение демона. Процесс Фарион как сигнал о восстании Галичины

Андрей Мишин 12 июня 2024 г. Восстановление в должности рупора ксенофобии и человеконенавистничества (и по совместительству профессора кафедры украинского языка Института гуманитарных и социальных наук университета «Львовская политехника») Ирины Фарион — знаковое событие для Украины.
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