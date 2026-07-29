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Аргументы недели

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Президент Украины предложил Франции помощь в тушении лестных пожаров

Президент Украины предложил Франции помощь в тушении лестных пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого предложил Киеву направить своих специалистов для борьбы с лесными пожарами, охватившими юго-запад Франции.

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