Президент Украины предложил Франции помощь в тушении лестных пожаров

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, в ходе которого предложил Киеву направить своих специалистов для борьбы с лесными пожарами, охватившими юго-запад Франции.
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