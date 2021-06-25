Пьяного водителя будут судить в Карелии за смертельное ДТП

Мужчина устроил аварию в Питкярантском районе, в которой погиб пассажир одной из машин Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Питкярантском районе.
Мужчина устроил аварию в Питкярантском районе, в которой погиб пассажир одной из машин Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении смертельного ДТП в Питкярантском районе.
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