Таинственный объект в Млечном Пути разгоняет протоны до энергий выше квадриллиона электронвольт

Астрономы обнаружили в Млечном Пути объект, который работает как естественный ускоритель частиц. Он получил обозначение LHAASO J1912+1014u и, по данным исследования, способен разгонять протоны до энергий, превышающих один квадриллион электронвольт (10 в 15 степени эВ).