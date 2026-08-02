Таинственный объект в Млечном Пути разгоняет протоны до энергий выше квадриллиона электронвольт

Астрономы обнаружили в Млечном Пути объект, который работает как естественный ускоритель частиц. Он получил обозначение LHAASO J1912+1014u и, по данным исследования, способен разгонять протоны до энергий, превышающих один квадриллион электронвольт (10 в 15 степени эВ).
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