"Совсем ничего святого": в Томске начали продавать шаурму с мандаринами

Томичи начали готовить шаурму с мандаринами. Многих это позабавило, а кого-то даже шокировало.В интернет-сообществах появилась информация, что в Томске начали продавать новогодний "деликатес" – шаурму с мандарином.
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