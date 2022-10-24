Газета Труд

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«Придурок»: Илон Маск из-за Украины обругал шахматиста Каспарова

«Придурок»: Илон Маск из-за Украины обругал шахматиста Каспарова

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск отреагировал на критику, высказанную в его адрес российским шахматистом и оппозиционным политиком Гарри Каспаровым, который в мае этого года по решению Минюста был признан в РФ иноагентом.

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