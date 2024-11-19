Беда со сливочным маслом

ВМ

Владимир Моргунов

С маслом и молокопродуктами то же самое, что некоторое время назад с яйцами: "Их, "резко" стали больше хавать ???? Вот и родил спрос предложение ???? ГДЕ ФАС ??? ИЛИ КОМАНДЫ ФАС НЕ ПОСЛЕДОВАЛО ????