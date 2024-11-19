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Беда со сливочным маслом

Беда со сливочным маслом

Мужчины вынесли в рюкзаке из торгового центра 30 пачек масла на сумму около двадцати тысяч рублей. Объяснили они это подорожанием.

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Комментарии
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Андрей Тихонов
Эта субстанция сливочное масло?
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4 д.
ВМ
Владимир Моргунов
С маслом и молокопродуктами то же самое, что некоторое время назад с яйцами: &quot;Их, &quot;резко&quot; стали больше хавать ???? Вот и родил спрос предложение ???? ГДЕ ФАС ??? ИЛИ КОМАНДЫ ФАС НЕ ПОСЛЕДОВАЛО ????
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4 д.
СК
Сергей Ковалев
из пустыни масло уже пошло. хрен знает, где они там коров нашли, можа верблюдов доят, ну или пальму...
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4 д.

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