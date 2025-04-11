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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Deep Rock Galactic: Survivor выйдет из раннего доступа 17 сентября

Deep Rock Galactic: Survivor выйдет из раннего доступа 17 сентября

Deep Rock Galactic: Survivor выйдет из раннего доступа 17 сентябряСтудия Funday Games и издатель Ghost Ship Games, готовы выпустить Deep Rock Galactic: Survivor – автошутер в жанре rogelike, спин-офф кооперативного шутера по добыче от первого лица Deep Rock Galactic.

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