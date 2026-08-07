Израиль разрабатывает собственный малозаметный боевой БПЛА нового поколения В Израиле приступили к разработке собственного многоцелевого малозаметного бес.
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Израиль разрабатывает собственный малозаметный боевой БПЛА нового поколения В Израиле приступили к разработке собственного многоцелевого малозаметного бес.
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