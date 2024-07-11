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Закон и Порядок

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Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Зачем Киев готовил теракт на авианосце «Адмирал Кузнецов»

ФСБ сообщает, что предотвратила теракт разведки Киева на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске «В марте со служащим на крейсере российским военным связался сотрудник украинской разведки, который предлагал устроить теракт на корабле взамен на крупное вознаграждение.

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