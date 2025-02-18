В правительстве готовят введением лицензирования продавцов табака

В правительстве изучают два варианта по регулированию табачного рынка, первый предполагает лицензирование продавцов по аналогии с алкогольными напитками, второй предусматривает создания реестра разрешений.
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