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Шалунов и Чехович не сыграют во 2-й игре между «Металлургом» и «Локомотивом». Вместо них выйдут Лихачев и Тесанов

Сегодня состоится вторая игра финальной серии Кубка Гагарина. Стали известны составы команд. У «Локомотива» два изменения: вместо получившего травму Максима Шалунова и Ивана Чеховича сыграют Ярослав Лихачев и Даниил Тесанов.

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