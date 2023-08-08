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Украина без Черного моря никому не нужна: Одессу и Николаев придется брать по-любому

Украина без Черного моря никому не нужна: Одессу и Николаев придется брать по-любому

Песков рассказал американцам, какие территории сейчас «хочет» МоскваМосква хочет контролировать регионы, которые в Конституции записаны как российские.

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Комментарии
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Марат Иванов
Не воспринимайте турецкого таракана - на его слова наплевать и растереть!
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10 час.
Алексей Горшков
Украина,конечно - крайне неоднородное,если не сказать - искусственное - государство! Часть её - лежала под Россией,часть - под Австро-Венгрией,потом - Польшей,истинно украинской частью её я считаю территорию,вошедшую в Россию,в 1654 году при Богдане Хмельницком! Юго-Восток - русский исторически! Между прочим - у Украины к 1654 году ВЫХОДА К МОРЮ НЕ БЫЛО - его отвоевали РУССКИЕ (в том числе и украинцы,конечно - но как российские подданные)! Следует отметить разницу в менталитете &quot;австрийских&quot; и &quot;российских&quot; украинцев. Менталитет людей там совсем разный - белорусы,даже западные, ВСЕ сформировали его ещё в Российской империи - потому и Майдан,слепленный по лекалам успешного украинского (во главе с потомками бывших подданных Австро-Венгрии), у них НЕ ПРОШЁЛ !!! Как это не прискорбно - ХХ век - век победы англосаксов (мне всё больше кажется,что США не самостоятельное государство,а какой-то глубоко законспирированный великобританский проект! Больно уж слаженно они действуют!) - всех своих конкурентов они зачистили! ЧЕТЫРЕ империи из ПЯТИ европейских - Османская,Германская,Австро-Венгерская и Российская,были сметены Первой Мировой войной, осталась только Британская! А сейчас англосаксонское влияние на мир ОСЛАБЕВАЕТ - вот и идут попытки воссоздания бывших империй! Мне кажется - наши &quot;партнёры&quot; просто как-то &quot;проскочили&quot; Австро-Венгерскую империю - взялись сразу за воссоздание Речи Посполитой,возникшей при слиянии Польши и Великого Княжества Литовского - изначально в основном западнорусского, но в конце концов полонизированного! Между прочим - Великое Княжество Литовское первоначально на равных с Московским соперничало за воссоединение русских земель,и территориально доходило аж до Подмосковья - но стало фактически частью Польши,которую в конце XVIII века поделили.А проект &quot;Люблинский треугольник&quot; - &quot;междусобойчик&quot; Польши,Литвы и Украины - не попытка ли воссоздания Речи Посполитой?! Они попробовали было и срединные земли Великого Княжества Литовского - современную Белоруссию - в себя втянуть - но не получилось! В отличие от турецкого и российского проектов - в принципе национальных,хотя и полиэтнических,проект возрождения Речи Посполитой - не украинский,не литовский,и даже не польский,а АНГЛОСАКСОНСКИЙ - и именно поэтому,по-моему - НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ !!!
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7 час.
essa5mailru Конкин
Не перевелись еще амазонки! Очень правильные слова!
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5 час.

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