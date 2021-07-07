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Как изменится история древней Руси, если…

Как изменится история древней Руси, если…

Исторические напёрстки Как изменится история древней Руси, если… …почитать «наперсточный канал», хотелось добавить, ага.

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Виктор Лесков
Словоблудие - некие греки (грешные, то есть воры), нестор и ипатий, напачкали бумаги или пергамента и какие то недоумки считают истиной. Кроме смеха эта пачкотня ничего не вызывает, а сканды и их якобы быт - бред сивой кобылы!!!
Юрий Ильинов
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