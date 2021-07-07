ДрузьяПолитикаКак изменится история древней Руси, если… Исторические напёрстки Как изменится история древней Руси, если… …почитать «наперсточный канал», хотелось добавить, ага.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ЛесковСловоблудие - некие греки (грешные, то есть воры), нестор и ипатий, напачкали бумаги или пергамента и какие то недоумки считают истиной. Кроме смеха эта пачкотня ничего не вызывает, а сканды и их якобы быт - бред сивой кобылы!!!Юрий Ильинов=0=0=Комментировать
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