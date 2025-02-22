Все как по нотам: мрачный прогноз Путина начинается сбываться. «Осталось полтора-два месяца»

ТГ

Татьяна Гусева

Трамп ещё та штучка, и его Россия интересует только, как добыча, как и всех американских президентов. Просто пока не время, пока руки коротки. Поэтому, он спешит, если не завершить конфликт, то хотя бы переложить его решение на чужие плечи. А он сам, типа, будет заниматься возрождением Америки. Но, то ли он хохлов не знает, то ли он не помнит, на что дед Бидон давал им деньги? Деньги давались на войну с Россией. Они вели эту войну?) Вели и ведут. Поэтому, все вопросы должны быть к Байдену: зачем тот давал деньги хохлам на войну с Россией? Ведь Зеленский не обещал вернуть эти деньги? Нет. А Байден всё равно давал.)) Вот и разбираетесь сначала у себя. А Зеленский с прежним энтузиазмом будет требовать деньги теперь у ЕС. И будет вести эту войну, пока эти идиоты будут его спонсировать. И ему наплевать, победит Украина или нет. Он ведёт войну ради собственной наживы. Как только перестанут давать деньги, он свалит на какой-нибудь остров с виллой.