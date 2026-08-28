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Новости Тамбова

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Участковый из Мичуринска вышел во второй этап конкурса "Народный участковый"

Участковый из Мичуринска вышел во второй этап конкурса "Народный участковый"

Капитан полиции Леонид Сушков, участковый уполномоченный МОМВД России "Мичуринский", прошёл во второй этап Всероссийского конкурса "Народный участковый".

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