Участковый из Мичуринска вышел во второй этап конкурса "Народный участковый"

Капитан полиции Леонид Сушков, участковый уполномоченный МОМВД России "Мичуринский", прошёл во второй этап Всероссийского конкурса "Народный участковый".
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