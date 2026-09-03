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Владимир Путин ответил на слухи о мобилизации и назвал их цель

Владимир Путин ответил на слухи о мобилизации и назвал их цель

Президент России Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день нет сценария, который бы потребовал мобилизации в стране.

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