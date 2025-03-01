Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:За прошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских БПЛА:21 БПЛА – над территорией Тверской области,11 БПЛА – над территорией Республики Крым, пять БПЛА – над территорией Брянской области,три БПЛА - над территорией Белгородской.