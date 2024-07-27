Подполковник МВД рассказал об «осветлении» Подмосковье от мигрантов

Перед полицейскими Московской области поставлена задача «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами», заявил представитель полиции в звании подполковника на коллегии с участием мэра Долгопрудного .
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