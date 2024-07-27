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Подполковник МВД рассказал об «осветлении» Подмосковье от мигрантов

Подполковник МВД рассказал об «осветлении» Подмосковье от мигрантов

Перед полицейскими Московской области поставлена задача «осветлить Московскую область для того, чтобы она не зачернялась, так сказать, иностранными гражданами», заявил представитель полиции в звании подполковника на коллегии с участием мэра Долгопрудного .

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