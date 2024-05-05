АВТОВАЗ и УАЗ поднимают цены, АГР сокращает модельный ряд, пылесосы превращаются в автомобили: итоги недели

﻿﻿«Автомобильный завод АГР» (новое название бывшей Hyundai Motor Company) скорректировал производственный план: на конвейере остались только Solaris HS (ранее Hyundai Solaris), KRS, KRX и HC (также известный как Kia Rio, Rio Х и Hyundai Creta) уехали в отпуск.