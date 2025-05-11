СК РФ возбудит дело после осквернения памятника Воину-освободителю в Таллине

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавазадзе Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после осквернения монумента освободителям эстонского Таллина от нацистов, известного как "Бронзовый солдат", сообщается в телеграм-канале информационного центра ведомства.
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