Китайские компании увеличат инвестиции в ответственный ИИ

Китайские компании планируют инвестировать больше средств в ответственные меры в области искусственного интеллекта (ИИ), поскольку ответственное развитие и использование данных и ИИ становится важнейшим фактором, позволяющим организациям получить конкурентное преимущество за счет инноваций, говорится в отчете, опубликованном глобальной консалтинговой компанией Accenture.
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