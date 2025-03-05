Китайские компании увеличат инвестиции в ответственный ИИ

Китайские компании планируют инвестировать больше средств в ответственные меры в области искусственного интеллекта (ИИ), поскольку ответственное развитие и использование данных и ИИ становится важнейшим фактором, позволяющим организациям получить конкурентное преимущество за счет инноваций, говорится в отчете, опубликованном глобальной консалтинговой компанией Accenture.