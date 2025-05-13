Внимание ⚡️Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️ 13 мая с 13.30 до 16.00 по следующим адресам: Воровского 1-45,2-70 Пер.
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Внимание ⚡️Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️ 13 мая с 13.30 до 16.00 по следующим адресам: Воровского 1-45,2-70 Пер.