Выходные перенесли с января – новогодние каникулы 2024-2025 такими как раньше не будут: что изменилось Ольга БезродняяПеренос выходных дней позволяет эффективно регулировать календарь рабочих дней, предоставляя гражданам возможность устроить продолжительный отдых.
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