Фиалковый костюм и роскошные серьги: Кейт Миддлтон выступила перед публикой

Фиалковый костюм и роскошные серьги: Кейт Миддлтон выступила перед публикойПринцесса Уэльская Кэтрин выступила на симпозиуме и представила результаты новых исследований, проведенных ее Центром раннего детства.
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