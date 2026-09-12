⚡️ В период с 20.00 мск 11 сентября до 8.00 мск 12 сентября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 230 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над территорией Волгоградской области.
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