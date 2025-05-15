Московской и Санкт-Петербургской академиями Следственного комитета подготовлен учебник «Уголовное право. Особенная часть» под редакцией А.И. Бастрыкина

В соответствии с поручением и под общей редакцией Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина ученые Московской и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета подготовили учебник уголовного права (Уголовное право.
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