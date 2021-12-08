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Эксперт ВОЗ объяснил рекомендацию организации об отказе от переливания плазмы

Эксперт ВОЗ объяснил рекомендацию организации об отказе от переливания плазмы

Недавно Женевская штаб-квартира Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление, в котором призвала отказаться от переливания плазмы крови переболевших для лечения COVID-19 — метод оказался неэффективным, трудоемким и дорогостоящим.

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