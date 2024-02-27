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Китай

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Президент Казахстана ознакомился с деятельностью "Мастерской Лу Баня" в Усть-Каменогорске

Астана, 26 февраля /Синьхуа/ -- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник в ходе рабочей поездки посетил Восточно-Казахстанский технический университет в городе Усть-Каменогорск, где ознакомился с деятельностью вуза и созданным на его базе учебным центром "Мастерская Лу Баня".

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