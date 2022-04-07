Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ, забивший 43+ гола за сезон в возрасте 36+ лет

Александр Овечкин забил гол и сделал передачу в матче с «Тампой» (4:3). Теперь на счету россиянина 81 (43+38) очко в 68 играх сезона.

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