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Делать материалы для очистки воды из пластиковых отходов предложили томские ученые

Делать материалы для очистки воды из пластиковых отходов предложили томские ученые

Исследователи Томского политехнического университета совместно с коллегами из Венского технического университета (Австрия) и Университета Страны Басков (Испания) создали способ превращать отходы ПЭТ в пористые материалы для очистки воды и газов.

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