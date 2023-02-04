В канун печально известного выступления госсекретаря США Колина Пауэлла в СБ ООН МИД России напомнил американцам о "пробирке Пауэлла", которая стала символом лицемерия и безнаказанности США, сообщает информационный портал "Московский комсомолец".
В канун печально известного выступления госсекретаря США Колина Пауэлла в СБ ООН МИД России напомнил американцам о "пробирке Пауэлла", которая стала символом лицемерия и безнаказанности США, сообщает информационный портал "Московский комсомолец".
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