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МК: В канун вторжения США в Ирак МИД России напомнил американцам о «пробирке Пауэлла»

МК: В канун вторжения США в Ирак МИД России напомнил американцам о «пробирке Пауэлла»

В канун печально известного выступления госсекретаря США Колина Пауэлла в СБ ООН МИД России напомнил американцам о "пробирке Пауэлла", которая стала символом лицемерия и безнаказанности США, сообщает информационный портал "Московский комсомолец".

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