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  • Владимир Соколов
    с чего бы енто чего им менять? нынче вообще тренд -мужчины враги.И опять стрельба ...
  • Валерий Кривошеев
    Мужчин в школе мало? А что травля учителей мужчин уже закончилась? Несколько лет их травили, тотально обвиняя в педоф...И опять стрельба ...
  • Владимир Соколов
    и где же он должен был хранить?И опять стрельба ...

И опять стрельба в школе

И опять стрельба в школе

Безумно жаль, но это опять случилось. Ученица гимназии № 5 в Брянске утром 7 декабря открыла стрельбу по одноклассникам.

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Комментарии
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Владимир Соколов
и где же он должен был хранить?
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6 час.
Валерий Кривошеев
Мужчин в школе мало? А что травля учителей мужчин уже закончилась? Несколько лет их травили, тотально обвиняя в педофилии. Многих вынудили уволиться. Неужели ветер перемен?
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3 час.
Владимир Соколов
с чего бы енто чего им менять? нынче вообще тренд -мужчины враги.
Ответить
3 час.

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