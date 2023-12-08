И опять стрельба в школе

Владимир Соколов и где же он должен был хранить?

Валерий Кривошеев Мужчин в школе мало? А что травля учителей мужчин уже закончилась? Несколько лет их травили, тотально обвиняя в педофилии. Многих вынудили уволиться. Неужели ветер перемен?