Безумно жаль, но это опять случилось. Ученица гимназии № 5 в Брянске утром 7 декабря открыла стрельбу по одноклассникам.
И опять стрельба в школе
Комментарии
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Владимир Соколов
и где же он должен был хранить?
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6 час.
Валерий Кривошеев
Мужчин в школе мало? А что травля учителей мужчин уже закончилась? Несколько лет их травили, тотально обвиняя в педофилии. Многих вынудили уволиться. Неужели ветер перемен?
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3 час.
Владимир Соколов
с чего бы енто чего им менять? нынче вообще тренд -мужчины враги.
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3 час.
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