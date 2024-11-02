Политика как он...
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Политика как она есть

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  • людмила михайлик
    Надежда, что Европа отпадет вслед за Америкой и Украина прекратит воеватьОрбан объяснил, п...
  • radiofree
    Независимо кто будет президентом,политика в отношении незалежной останется прежней.И не надо иллюзий в отношении трампа.Орбан объяснил, п...
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В Британии предупредили Европу о критической угрозе

В Британии предупредили Европу о критической угрозе

Население западных стран возвращается в состояние эпохи холодной войны, многие признаки которой проявляются всё ярче, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского эксперта Александра Меркуриса.

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