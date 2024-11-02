В Британии предупредили Европу о критической угрозе

Население западных стран возвращается в состояние эпохи холодной войны, многие признаки которой проявляются всё ярче, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского эксперта Александра Меркуриса.
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