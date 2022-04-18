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  • Надежда Rudi
    Кто это предложение услышит?Россия может оста...
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    Если Сшп проиграют а они проиграют то они лишатся своей гегемонии в мире , поэтому они пойдут на любые провокации .Закусив удила
  • Meerflieger
    Герман, а в поиске фотку Ту-22М3 слабО было запустить?Срок ультиматума ...

Закусив удила

Закусив удила

Обманчивая двухмерность Общаясь со своими знакомыми, в том числе и в социальных сетях, поймал себя на мысли, что очень многие до сих пор представляют себе нынешние события как конфликт России и Украины.

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