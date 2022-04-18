Закусив удила

Обманчивая двухмерность Общаясь со своими знакомыми, в том числе и в социальных сетях, поймал себя на мысли, что очень многие до сих пор представляют себе нынешние события как конфликт России и Украины.
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