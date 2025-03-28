МОСКВА, 28 марта, ФедералПресс. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что главаря киевского режима Владимира Зеленского и его команду ждет судьба Муссолини – повешение на Майдане, если Киев одобрит предложенную США сделку по украинским недрам.
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