Когда кожа говорит «стоп»: 7 сигналов, что ей нужен перерыв от косметологии

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша кожа просто устала от постоянных процедур? Между тем, многие продолжают посещать салоны красоты, не замечая, как одна реакция накладывается на другую.
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