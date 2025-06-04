Россияне смогут узнать адреса бомбоубежищ через «Госуслуги»

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Россияне смогут получать доступ к адресам убежищ при помощи «Госуслуг». Об этом говорится в заявлении замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова, пишет «Парламентская газета».