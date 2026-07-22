Нигерия: По меньшей мере 20 боевиков Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP) были убиты и еще несколько человек получили ранения в результате ударов военных беспилотников по Кила Бария в южной части озера Чад в штате Борно 21 июля.