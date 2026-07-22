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Контрафронт

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Нигерия: По меньшей мере 20 боевиков Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP) были...

Нигерия: По меньшей мере 20 боевиков Исламского государства в провинции Западная Африка (ISWAP) были убиты и еще несколько человек получили ранения в результате ударов военных беспилотников по Кила Бария в южной части озера Чад в штате Борно 21 июля.

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