В Севастополе хотят создать Школу креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба СевГУ. Как отмечается, идеология проекта – воспитание поколения креативной молодежи, которое обладает определенными компетенциями и практическим опытом в сфере искусств.
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