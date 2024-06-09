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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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В Севастополе хотят создать Школу креативных индустрий

В Севастополе хотят создать Школу креативных индустрий. Об этом сообщает пресс-служба СевГУ. Как отмечается, идеология проекта – воспитание поколения креативной молодежи, которое обладает определенными компетенциями и практическим опытом в сфере искусств.

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