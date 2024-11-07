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Болельщику «Баварии» стало плохо во время матча с «Бенфикой». Он умер по дороге в больницу

«Бавария» в трауре: смерть омрачает победу над «Бенфикой» (1:0). Медицинское происшествие на трибунах «Альянц Арены» бросило тень на игру с самого начала.

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