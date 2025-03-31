Функциональные ароматы: что это и как они манипулируют нашими эмоциями

На конференции Global Wellness Summit в 2019 году впервые заговорили о функциональных ароматах — парфюмах, которые не просто «хорошо пахнут», но и решают конкретные задачи: помогают сконцентрироваться, улучшают сон, поднимают настроение.
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