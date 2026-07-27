Новосибирская область уверенно лидирует в СФО по развитию торговли

«Сфера торговли для Новосибирской области, которая является крупным распределительным центром для значительной части жителей Сибири, это существенная часть экономики, но также это система обеспечения жителей нашего региона всем необходимым.
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